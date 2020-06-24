الولايات المتحدة تحث كوريا الشمالية على العودة إلى الحوار

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حثت وزارة الخارجية الأمريكية كوريا الشمالية، أمس الثلاثاء، على العودة إلى الحوار، وذلك بعد أن هددت كوريا الشمالية بعمل انتقامي ضد كوريا الجنوبية بسبب حملات المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريحات لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، إن الولايات المتحدة لا تزال تجري تنسيقا بشكل وثيق مع حليفتها كوريا الجنوبية، وتحث كوريا الشمالية على العودة إلى الحوار.وقد أدلى المتحدث الأمريكي بهذه التصريحات عندما سئل عن تهديدات كوريا الشمالية بإرسال منشورات دعائية مناهضة لسيول وتركيب مكبرات صوت دعائية بالقرب من الحدود بين الكوريتين.ويذكر أن كوريا الشمالية هددت هذا الأسبوع بإرسال 12 مليون منشور دعائي إلى الجنوب، كما قامت بتركيب 20 من مكبرات الصوت بالقرب من المنطقة الحدودية.