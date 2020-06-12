قادة التكتلات البرلمانية يفشلون في تضييق الخلافات حول تشكيل اللجان الدائمة

Photo : YONHAP News

عقد قادة التكتلات البرلمانية عن الأحزاب السياسية الكورية اجتماعا أمس الثلاثاء للمرة الأولى منذ ثمانية أيام، لكنهم فشلوا في تضييق خلافاتهم حول كيفية تشكيل اللجان الدائمة في الدورة البرلمانية الجديدة.وفي هذا السياق، زار زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم "كيم تيه نيون" نظيره "جو هو يونغ" من حزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي، في معبد بوذي في مقاطعة "كانغ وان"، حيث عقد الجانبان محادثات لمدة خمس ساعات هناك، وتناولا العشاء في الخارج لمواصلة المناقشات.ورفض مسؤول في حزب الحاكم الكشف عن تفاصيل تلك المحادثات، لكنه قال إن الجانبين اتفقا على العمل من أجل تطبيع عمل البرلمان.ومع ذلك، قال "جو" إنه لم يتم طرح مقترحات جديدة في ذلك الاجتماع، وبالتالي لم يتغير أي شيء، موضحا أنه سيصدر بيانا في هذا الشأن اليوم الأربعاء.ويذكر أن الأحزاب السياسية الكورية ظلت على خلاف بعد أن قام الحزب الحاكم من جانب واحد بانتخاب رؤساء ست لجان برلمانية دائمة الأسبوع الماضي، بما في ذلك لجنة التشريعات والقضاء المثيرة للجدل. واحتجاجا على ذلك، عرض "جو" التنحي عن منصبه، وقام بزيارات إلى المعابد البوذية في جميع أنحاء البلاد خلال فترة أسبوع تقرييا.