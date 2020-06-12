تركيا تعرب عن تأييدها للسلام في شبه الجزيرة الكورية

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أجرى الرئيس الكوري "مون جيه إين" اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي "رجب طيب أردوغان" أمس تلبية لطلب الأخير حيث ناقش الجانبان سبل مكافحة جائحة كورونا وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.وجاء الاتصال بينهما لأول مرة منذ حوالي 3 أشهر، تحديدا منذ السادس من مارس الماضي.وفي الاتصال أعرب الرئيس الكوري عن شكره للحكومة التركية على السماح بدخول 143 موظفا كوريا في شركة هيون ديه للسيارات والشركات المتعاونة معها إلى تركيا يوم الثلاثين من شهر أبريل الماضي.من جانبه، قال الرئيس التركي إنه يتقدم بالتهنئة لكوريا لإجراء الانتخابات العامة بنجاح رغم تداعيات جائحة كورونا، وقال إن نجاح الرئيس والحزب الحاكم يعكس تأييد الشعب لنجاحهما في مكافحتها.كما أشار إلى أنه يعرف خبرا حول تفجير كوريا الشمالية مبنى الاتصال المشترك بين الكوريتين في مجمع "كيسونغ" الصناعي يوم السادس عشر من هذا الشهر، مؤكدا على أنه يؤيد عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية التي تنفذها الحكومة الكورية الجنوبية والرئيس الكوري.وطلب من الرئيس مون زيارة تركيا عندما تنحسر جائحة كورونا، معربا عن أمنياته بأن يزورا معا جسر "جاناكالى" الذي يعتبر أطول جسر معلق في العالم وتقوم شركتا "إس كي" و"ديه ريم" الكوريتان بالتعاون مع شركات تركية في إنشائه حاليا.وردا على ذلك، قال الرئيس مون إنه يتطلع إلى اللقاء معه، وشكره على تأييده لعملية السلام في شبه الجزيرة الكورية.