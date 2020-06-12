واشنطن تبحث سبل مكافحة إغراق الإطارات الكورية

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بدأت وزارة التجارة الأمريكية في بحث فرض ضريبة مكافحة الإغراق وضرائب تعويضية ضد إطارات السيارات المستوردة من كوريا الجنوبية وتايوان وتايلاند وفيتنام.وقال تقرير نشرته وكالة رويترز ووكالة بلومبرغ للأنباء بأن الوزارة الأمريكية تبحث فيما إذا كانت الإطارات المستوردة من هذه الدول تباع بأسعارها الحقيقية في السوق الأمريكية أم لا.وطبقا لوكالة رويترز، يبلغ إجمالي قيمة واردات الولايات المتحدة من الإطارات من هذه الدول الأربع حوالي 4 مليارات دولار.وفي العام الماضي بلغ حجم صادرات كوريا من الإطارات إلى الولايات المتحدة مليارا و200 مليون دولار.وجاءت هذه الخطوة تلبية لدعوى قضائية رفعتها نقابة مصانع الحديد الأمريكية، التي تمثل عمال مصانع الإطارات في الولايات المتحدة.وقال رئيس النقابة "توم كونواي" إن الطلب على الإطارات الخاصة للسيارات والشاحنات الخفيفة قد زاد، إلا أن المصانع الأمريكية تعاني من انخفاض نصيبها في السوق وانخفاض أرباحها وقلة فرص العمل.كما ادعى أن أرباح الإغراق للمصانع الكورية تبلغ ما بين 43% و195 %، بينما تبلغ ما بين 21% و116 % للمصانع التايوانية، وما بين 106% و217.5 % للمصانع التايلاندية، وما بين 5% و22 % للمصانع الفيتنامية.وردا على ذلك ادعت شركة هانكوك الكورية لإنتاج إطارات السيارات أن صناعة الإطارات الأمريكية تحقق نموا ثابتا ولا تتعرض لأي ضرر أو تهديد بسبب الواردات.