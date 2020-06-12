52 % زيادة في أسعار الشقق في سيول تحت الحكومة الحالية

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تبين أن أسعار الشقق في سيول قد تضاعفت منذ انطلاق حكومة الرئيس "مون جيه إين" بالمقارنة مع الحكومة السابقة، رغم اتخاذ مختلف أنواع القيود للسيطرة على الأسعار.وأجرى اتحاد المواطنين لتحقيق العدالة الاجتماعية مسحا اتضح فيه أن أسعار الشقق في العاصمة ارتفعت بنسبة 52% خلال الثلاث سنوات الماضية منذ بدء حكومة الرئيس مون، وأنها تقارب ضعفي نسبة الزيادة التي تحققت في فترة حكومة الرئيسة السابقة "بارك كون هيه".يشار إلى أن متوسط أسعار الشقق متوسطة الحجم في سيول كان قد بلغ 606 ملايين وون في شهر مايو من عام 2017 الذي انطلقت فيه الحكومة الحالية، لكنه تجاوز حاجز 900 مليون وون في أوائل هذا العام، ثم سجل 920 مليون وون في الشهر الماضي.وقد ظلت الأسعار عند مستوى 400 مليون وون في فترة حكومة الرئيس الأسبق "لي ميونغ باك" ثم ارتفعت إلى 600 مليون وون في فترة حكومة الرئيسة بارك، وبعد ذلك ارتفعت بأكثر من 300 مليون وون خلال الثلاث سنوات الأخيرة.ولهذا فإن الفترة التي يستغرقها شراء شقة في سيول زاد أيضا على افتراض ادخار أقل حد من الأجور.وفي عام 2008 بلغت هذه الفترة 51 عاما، ثم تقلصت إلى 37 عاما في عام 2017، لكنها صارت أطول بـ6 سنوات خلال الثلاث سنوات الأخيرة لتبلغ 43 سنة.