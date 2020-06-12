زيادة مستوى الإصابات بفيروس كورونا في كوريا إلى 50

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زاد عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا مرة أخرى ليصل إلى مستوى 50 حالة.وصرح مركز الوقاية من الأوبئة بأن عدد المصابين الجدد بلغ 51 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، من بينهم 31 مصابا محليا و20 مصابا قادما من الخارج.وقد قررت الحكومة تنفيذ معيار جديد لرفع العزل حتى يستطيع المرضى المحتاجون بشكل ملح تلقي العلاج أولا قبل الآخرين.وتستهدف الحكومة بذلك زيادة فاعلية التعامل مع حالات الإصابة الأكثر خطورة.وفي هذا الإطار، افتتح مركز إضافي للعلاج الحياتي اليوم في منطقة العاصمة بعد أن افتتح مركز آخر يوم 16 من هذا الشهر أيضا.ومن ناحية أخرى، قررت الحكومة الكورية تعزيز إدارة الوقاية من الأوبئة في الموانئ المحلية بعد ظهور مصابين بالفيروس في سفينة روسية دخلت ميناء "كام تشون" في مدينة بوسان" مؤخرا.وقررت السلطات الصحية إجراء فحوص على جميع السفن الروسية التي تصل إلى البلاد بدءا من اليوم، حيث سيتوجب على أصحاب السفن إبلاغ سلطات الحجر الصحي الكورية عن أفراد طواقمهم الموجودين على متن تلك السفن في غضون 14 يوما قبل الوصول إلى كوريا، وفي حالة عدم الإبلاغ عن وجود أشخاص لديهم أعراض سيتم منع دخول تلك السفن وفرض غرامة عليها.