كوريا الشمالية تزيل جميع مكبرات الصوت من المنطقة منزوعة السلاح

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قامت كوريا الشمالية بإزالة جميع مكبرات الصوت التي كانت قد أعادت وضعها مؤخرًا في المنطقة منزوعة السلاح.وتأتي هذه الخطوة بعد يوم واحد من أمر الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بتعليق خطط العمل العسكري ضد كوريا الجنوبية.وأكد نائب وزير التوحيد في كوريا الجنوبية "صوه هو" هذه الأنباء في اجتماع مغلق مع أعضاء اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والتوحيد أمس الأربعاء، وفقًا لما ذكره النائب "كيم يونغ هو" من الحزب الديمقراطي الحاكم، الذي حضر الاجتماع.وكانت كوريا الشمالية قد أعادت وضع مكبرات الصوت التي تستخدم في بث الدعاية المناهضة لكوريا الجنوبية في 30 موقعًا على طول الحدود بين الكوريتين منذ يوم الاثنين الماضي.الجدير بالذكر أن كوريا الشمالية كانت قد فككت مكبرات الصوت في حوالي 40 موقعًا في الأول من مايو 2018، تنفيذًا لإعلان بان مون جوم بعد القمة الأولى بين الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إن" والزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في أبريل من نفس العام.