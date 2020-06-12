كوريا الجنوبية تخفف إرشادات الحجر الصحي لمرضى كورونا

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من المقرر أن يتم إطلاق سراح المرضى المصابين بعدوى فيروس كورونا الجديد من الحجر الصحي، حتى لو كان الاختبار الثاني لهم إيجابيًّا، بشرط عدم ظهور أي أعراض عليهم لمدة 10 أيام بعد تشخيص إصابتهم بالمرض.وأعلن "كيم كانغ ليب"، نائب رئيس المقر المركزي للتدابير المضادة للكوارث والسلامة، عن هذه المبادئ التوجيهية المنقحة للحجر الصحي في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء.وكان المرضى يتم إخراجهم من الحجر الصحي فقط إذا كانت نتائج اختباراتهم سلبية لاختبارين متتاليين تفصل بينهما مدة 24 ساعة، ويتم إجراؤهما بدءًا من اليوم السابع من دخولهم إلى الحجر الصحي.وتأتي هذه التعديلات في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لاحتمال تفشي الفيروس لمدة طويلة، حيث تدرس الطرق والوسائل التي تساعد على استخدام الموارد الطبية بكفاءة أكبر. وبموجب التغييرات التي ستدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس، من المتوقع أن يتم إطلاق سراح العديد من المرضى في وقت أسرع من ذي قبل، من أجل توفير المزيد من الأسِرَّة لمن هم في حالة أكثر خطورة.وأكد "كيم" سلامة الإجراءات الجديدة، قائلًا إنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن أي حالة لانتقال العدوى من مريض ظهرت عليه أعراض المرض قبل أربعة أيام فأكثر.