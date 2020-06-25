واشنطن تقول إن كوريا الشمالية لم تتخذ أي إجراء بشأن دعمها السابق للإرهاب

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأربعاء إن كوريا الشمالية لم تنجح في اتخاذ أي إجراءات بشأن دعمها السابق للإرهاب الدولي.وفي توضيح لقيام الوزارة بإعادة كوريا الشمالية في قائمة الدول الراعية للإرهاب في نوفمبر 2017، قالت الوزارة إن الدولة الشيوعية لم تنجح في اتخاذ إجراءات لمعالجة "دعمها التاريخي" لأعمال الإرهاب الدولي.وأشارت الوزارة في تقريرها السنوي عن الإرهاب إلى إيواء كوريا الشمالية لأربعة من أفراد الجيش الأحمر الياباني المطلوبين من قبل الحكومة اليابانية، لمشاركتهم في عملية خطف طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية في عام 1970.وقال التقرير أيضا إن الولايات المتحدة أقرت إعادة كوريا الشمالية إلى القائمة في عام 2017 لأن حكومة كوريا الشمالية قدمت الدعم "مرارا" لأعمال الإرهاب الدولي.يُذكر أنه تم إدراج كوريا الشمالية لأول مرة في القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب في عام 1988، لتفجيرها طائرة كورية جنوبية في عام 1987 مما أسفر عن مقتل جميع ركابها البالغ عددهم 115 شخصا. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنه تم حذفها من القائمة في عام 2008 بعد مراجعة شاملة لكنها أعيدت بسبب الدعم المستمر للإرهاب.