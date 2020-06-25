مسؤول كوري شمالي يصف تصريحات وزير الدفاع الكوري الجنوبي بالحماقة

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انتقد مسؤول بارز في الحزب الحاكم في كوريا الشمالية أمس الأربعاء وزير الدفاع الكوري الجنوبي لدعوته إلى السحب الكامل لخطط الأعمال العسكرية ضد كوريا الجنوبية.وحذر "كيم يونغ تشول" نائب رئيس اللجنة المركزية في حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، من أن التصريحات المستهترة التي أصدرتها وزارة الدفاع الكورية الجنوبية يجب ألا تؤدي إلى أزمة أكبر في العلاقات بين الكوريتين.وأضاف "كيم" أنه يجب على سيول أن تدرك أن "ضبط النفس" هو مفتاح التغلب على الأزمة.وجاء هذا التصريح ردًّا على تصريحات وزير الدفاع الكوري الجنوبي "جونغ كيونغ دو" أمام البرلمان، والتي قال فيها إن خطط العمل العسكري لكوريا الشمالية يجب سحبها بالكامل، وليس فقط تعليقها.ووصف المسؤول الكوري الشمالي تصريح الوزير الكوري بأنه "أحمق ووقح"، ودعا سيول إلى التحلي بالحكمة.وقال أيضًا إن الوقت الحالي يعد "لحظة حاسمة"، حيث يمكن لبيونغ يانغ التنبؤ بآفاق العلاقات بين الكوريتين، على أساس "مواقف سيول" في المستقبل.