وزير الدفاع الكوري ونظيره الأمريكي يحثان كوريا الشمالية على الالتزام بالاتفاقيات

Photo : YONHAP News

أعرب وزيرا الدفاع في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عن احترامهما لجميع الجنود الذين يحرسون شبه الجزيرة الكورية، وأكدا من جديد الالتزام بالحفاظ على موقف دفاعي موحد وثابت.وأصدر وزير الدفاع الكوري الجنوبي "جيونغ كيونغ دو" ونظيره الأمريكي "مارك إسبر" بيانًا مشتركًا بمناسبة الذكرى السبعين على اندلاع الحرب الأهلية الكورية، في وقت مبكر اليوم الخميس.وفي البيان، حث الوزيران كوريا الشمالية على الالتزام بالاتفاقيات التي تم توقيعها في القمة الثنائية مع الولايات المتحدة في عام 2018، والاتفاقية العسكرية بين الكوريتين الموقعة في سبتمبر 2018.وتعهد الوزيران بمواصلة دعم الجهود الدبلوماسية من أجل نزع السلاح النووي بالكامل.وأكد الوزير الأمريكي "إسبر" التزام الولايات المتحدة الصارم بالدفاع عن كوريا الجنوبية، وتعزيز التحالف لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.