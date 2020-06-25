بومبيو يستشهد بشركات كورية كمثال على تحول المد العالمي ضد الصين

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استشهد وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" بالشركات الكورية الجنوبية كمثال على "التحول العالمي" ضد الشركة عملاقة التكنولوجيا الصينية "هواوي".وقال "بومبيو" في بيان أمس الأربعاء إن المد العالمي بدأ ينقلب ضد تلك الشركة، لأن المواطنين في جميع أنحاء العالم أصبحوا "متيقظين" لخطر دولة الحزب الشيوعي التي تراقب المستخدمين.وادعى الوزير الأمريكي أن صفقات الشركة الصينية مع الشركات المشغلة للاتصالات في العالم "تتبخر"، لأن دولًا مثل جمهورية التشيك وبولندا والسويد وإستونيا لا تسمح بتشغيل شبكات الجيل الخامس لديها إلا في أجهزة الشركات المصنعة "الموثوقة".واستشهد "بومبيو" بشركتي "إس كيه" و"كيه تي" في كوريا الجنوبية من بين عدة شركات أخرى.وقال أيضًا إن شركات الاتصالات الثلاث الكبرى في كندا وقعت اتفاقيات مشاركة مع "إريكسون" و"نوكيا" و"سام سونغ"، لأن الرأي العام عارض بشدة السماح لشركة "هواواي" ببناء شبكات الجيل الخامس في كندا.ويذكر أن إدارة "ترامب" ظلت تضغط على مختلف دول العالم لمنع الشركة الصينية من الوصول إلى شبكات الجيل الخامس.