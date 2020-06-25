الولايات المتحدة تؤكد تركيزها على نزع أسلحة كوريا الشمالية

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قال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأمريكية، "بنتاغون"، أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة ما زالت تركز على نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية، وتفضل تحقيق ذلك من خلال التحركات الدبلوماسية.وأدلى القائم بأعمال مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشؤون الأمنية في منطقة المحيطين الهادئ والهندي "ديفيد هيلفي" بهذه التصريحات خلال ندوة عبر الإنترنت استضافها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية.وقال "هيلفي" إن سياسة الولايات المتحدة ما زالت "تركز تماما" على نزع السلاح النووي، وأنها تفضل بشدة نزع السلاح النووي الذي يمكن الحصول عليه فقط من خلال "العملية الدبلوماسية".وأشار المسؤول الأمريكي إلى أنه كان هناك "بعض التقدم"، ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت كوريا الشمالية ملتزمة بالفعل بالعملية الدبلوماسية التي ستؤدي إلى "مستقبل أكثر إشراقًا" لشعبها.وأضاف أن قرار الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" مؤخرا بتعليق العمل العسكري ضد سيول يؤكد على أهمية مراقبة الوضع عن كثب والحفاظ على موقف استعداد قوي.وأشار "هيلفي" أيضا إلى أنه من الصعب تحديد ما الذي ستفعله كوريا الشمالية يوما بيوم، على الرغم من أنها، اصة في ظل حكم "كيم جونغ أون"، يمكن التنبؤ بها وفهمها تمامًا.