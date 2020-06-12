شركة كورية تشارك في اتفاقية للاستثمار قي شركة بترول أبوظبي

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قال تقرير نشرته وكالة رويترز للأنباء أمس إن شركة بترول أبوظبي الوطنية الإماراتية أبرمت اتفاقية للاستثمار تبلغ قيمتها أكثر من 10 مليارات دولار مع كونسورتيوم مكون من 6 شركات، من بينها شركة كورية، أول من أمس الثلاثاء.وتنص الاتفاقية على أن الكونسورتيوم يستثمر 10 مليارات و100 مليون دولار بشكل مباشر ليمتلك 49% من شركة فرعية للشركة الإماراتية سيتم إنشاؤها، ويحقق أرباحه من خلال دفع أرباح الأسهم كل ربع سنوي. وسوف تقوم شركة أبوظبي بتأجير حق السيطرة للشركة الفرعية الجديدة على أصول أنابيب الغاز التابعة لها لمدة 20 عاما بشرط أن تمتلك 51 % من أسهم الشركة الفرعية.ويشمل الكونسورتيوم ست شركات، وهي "شركة غلوبال إنفراستراكتشر بارتنرز" الأمريكية، و"هيئة استثمار سنغافوره"، و"شركة بلوكفيلد لإدارة الأصول"، و"صندوق أونتاري لمعاش المدرسين"، و"شركة إن إتش" الكورية للاستثمار والأوراق المالية".يشار إلى أن أنابيب الغاز الـ38 التي يبلغ إجمالي طولها 982.3 كيلومتر تقوم بربط حقول الغاز الطبيعي التابعة لشركة بترول أبوظبي مع مراكز التوزيع ومحطات الصادرات المنتشرة في مختلف أنحاء الإمارات.وتقدر قيمة أصول تلك الأنابيب بـ20 مليارا و700 مليون دولار.