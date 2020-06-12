وفاة حوالي 1300 شخص من الأسر المشتتة هذا العام

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توفي حوالي ألف و300 شخص من بين المتقدمين بطلبات للم شملهم مع أسرهم الموجودة في كوريا الشمالية، منذ بداية هذا العام فقط.وأوضح تقرير صادر عن إدارة نظام معلومات الأسر المشتتة التابعة لوزارة التوحيد الكورية الجنوبية، أن عدد الكوريين الجنوبيين الذين تقدموا بطلبات للالتقاء بأفراد أسرهم المشتتة في الشمال لكنهم توفوا هذا العام دون إتمام تلك اللقاءات، 1379 شخصا.وبلغ إجمالي عدد المتقدمين بهذه الطلبات 133 ألفا و386 شخصا، لكن نسبة أولئك الذين مازالوا على قيد الحياة منهم لم تبلغ سوى 38.5 % فقط، حيث توفي الـ61.5% الآخرون.وقال التقرير إن معظم المتبقين هم من الطاعنين في السن، ومن ثم فليس لديهم الكثير من الوقت للالاتقاء بأفراد أسرهم في كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن نسبة أولئك الذين تتجاوز أعمارهم تسعين عاما تبلغ 25.8 %، والذي تتجاوز أعمارهم ثمانين عاما 39.6%.ورغم أن هذا العام يصادف الذكرى السبعين على اندلاع الحرب الأهلية الكورية، كما يصادف الذكرى العشرين على انعقاد أول لقاء مباشر بين الأسر المشتتة من الكوريتين، إلا أن الآمال في إمكانية إعادة لقاء أفراد الأسر المشتتة في الجنوب والشمال مرة أخرى أصبحت ضئيلة نتيجة لتدهور العلاقات بين الكوريتين.وكانت آخر جولة من جولات لم شمل الأسر المشتتة بين الكوريتين قد عقدت في جبل "كوم كانغ" في شهر أغسطس من عام 2018.وبعد فشل قمة هانوي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية التي عقدت في شهر فبراير من العام الماضي أدى الجمود بين الطرفين إلى ركود العلاقات بين الكوريتين، وبالتالي لم يتم تنفيذ الوعود المتعلقة بلم شمل الأسر المشتتة.ومن جانبها تسعى الحكومة الكورية الجنوبية لحل مشكلة الأسر المشتتة، حيث أكدت وزارة التوحيد على أنها ستعمل على تنفيذ ما جاء في البيان المشترك بين الكوريتين الذي صدر في التاسع عشر من يونيو من عام 2018، كما ستسعى أيضا إلى تنفيذ تبادلات متنوعة بما فيها اللقاءات المباشرة بين الأسر المشتتة من الكوريتين.