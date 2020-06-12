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المحلية

إجراء فحوص وبائية على 189 من المتصلين بمصاب بكورونا في كوبانغ

Write: 2020-06-25 14:22:53Update: 2020-06-25 14:52:07

إجراء فحوص وبائية على 189 من المتصلين بمصاب بكورونا في كوبانغ

Photo : YONHAP News

صرح مركز الوقاية من الأمراض الوبائية اليوم بأنه تم تسجيل 28 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في كوريا  12 ألفا و563 شخصا حتى الآن. 
وكان من الإصابات الجديدة أمس 23 إصابة محلية المصدر، و5 إصابات بين القادمين من الخارج.
كما تبين أن عدد الموظفين الذين اتصلوا بالمصاب في مركز "دوك بيونغ" التابع لشركة "كوبانغ" للتوزيع قد بلغ 189 شخصا. 
وقالت إدارة مقاطعة كيونغ كي إنها قامت بعزلهم جميعا في منازلهم، وتجري حاليا فحوصا وبائية عليهم.
وكان ذلك الموظف المؤقت الذي يقيم في مدينة "اوي جونغ بو"، قد أصيب بالفيروس في وقت سابق، ومن ثم تم إغلاق مركز التوزيع الذي كان يعمل به.
ومن ناحية أخرى، قررت الحكومة الكورية التركيز على التفتيش في مقاطعة جنوب تشونغ تشنغ للتعامل مع زيادة عدد المصابين هناك، كما قررت إنشاء نظام للتعامل المشترك مع أسر المرضى ومراكز للعلاج في الحياة اليومية هناك.
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