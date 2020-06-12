إجراء فحوص وبائية على 189 من المتصلين بمصاب بكورونا في كوبانغ

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صرح مركز الوقاية من الأمراض الوبائية اليوم بأنه تم تسجيل 28 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في كوريا 12 ألفا و563 شخصا حتى الآن.وكان من الإصابات الجديدة أمس 23 إصابة محلية المصدر، و5 إصابات بين القادمين من الخارج.كما تبين أن عدد الموظفين الذين اتصلوا بالمصاب في مركز "دوك بيونغ" التابع لشركة "كوبانغ" للتوزيع قد بلغ 189 شخصا.وقالت إدارة مقاطعة كيونغ كي إنها قامت بعزلهم جميعا في منازلهم، وتجري حاليا فحوصا وبائية عليهم.وكان ذلك الموظف المؤقت الذي يقيم في مدينة "اوي جونغ بو"، قد أصيب بالفيروس في وقت سابق، ومن ثم تم إغلاق مركز التوزيع الذي كان يعمل به.ومن ناحية أخرى، قررت الحكومة الكورية التركيز على التفتيش في مقاطعة جنوب تشونغ تشنغ للتعامل مع زيادة عدد المصابين هناك، كما قررت إنشاء نظام للتعامل المشترك مع أسر المرضى ومراكز للعلاج في الحياة اليومية هناك.