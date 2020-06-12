فرض ضريبة على أرباح بيع الأسهم بدءا من عام 2023

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قررت الحكومة الكورية فرض ضريبة على أرباح بيع الأسهم لأصحاب الأسهم الصغيرة بدءا من عام 2023، بحيث يتم إدراج الأرباح الناتجة عن بيع الأسهم أو الأوراق المالية وغيرها من منتجات الاستثمار المالية في قائمة الأرباح الناتجة عن الاستثمار المالي، من أجل فرض ضريبة عليها.ومن المتوقع أن تبلغ نسبة الضريبة المفروضة على الأرباح التي تقل عن 300 مليون وون، 20%، بينما ستبلغ لما يتجاوز هذا المبلغ 25%.وسيتم حساب دخل الاستثمار المالي من خلال جمع الأرباح والخسائر.فمثلا، إذا تعرض مستثمر لخسارة في منتج مالي واحد لكنه حقق ربحا في منتج مالي آخر، فسوف يتم فرض الضريبة على صافي الربح من مجموع الإنثنين، وإذا واجه خسارة في عام معين، فسوف يمكنه الحصول على خصم ضريبي من خلال نقل الخسارة إلى عام آخر في غضون 3 أعوام.ويذكر أنه يتم حاليا فرض ضريبة على أصحاب الأسهم الكبيرة الذين يمتلكون أكثر من مليار وون في منتج مالي واحد، ولكن بدءا من عام 2023 سيتم فرض الضريبة على جميع المستثمرين بغض النظر عن أحجام الأسهم.وبالنسبة للأسهم المسجلة في سوق الأسهم المحلية، سيتم الإعفاء الضريبي عن حد 20 مليون وون من الربح الخالص سنويا.وبالإضافة إلى ذلك قررت الحكومة الكورية تخفيض رسوم التعاملات المالية تماشيا مع زيادة حجم الضرائب بحيث تقوم بتخفيض الرسوم المفروضة على الأسهم المسجلة من 0.25 % إلى 0.15 حتى عام 2023.