وفاة 1300 شخص من المتقدمين لبرنامج لم شمل الأسر المشتتة هذا العام

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أظهرت البيانات أن ما يقرب من 1300 شخص من المتقدمين لبرنامج لم شمل الأسر المشتتة بين الكوريتين قد تُوفُّوا حتى الآن هذا العام.وفي 25 يونيو، أظهرت قاعدة بيانات وزارة التوحيد للعائلات والأسر المشتتة أن عدد المتقدمين للبرنامج الذين توفوا هذا العام دون أن يلتقوا بأفراد أسرهم في كوريا الشمالية قد وصل إلى ألف و379 شخصًا.وحتى الشهر الماضي، من بين المتقدمين البالغ عددهم 133 ألفًا و386 شخصًا، لم يعد على قيد الحياة إلا 38.5%، بينما توفي 61.5% منهم.وكانت الحكومة تستعد لعقد اجتماعات مباشرة وجهًا لوجه وعبر الإنترنت في يونيو الجاري الذي يشهد مرور 20 عامًا على الإعلان المشترك بين الشمال والجنوب، و70 عامًا على اندلاع الحرب الكورية، ولكن بسبب تدهور العلاقات بين الكوريتين في وقت سابق من هذا الشهر، اضطرت حملات لم الشمل الحكومية والخاصة إلى التوقف.وقالت وزارة التوحيد إنها ستتواصل مع كوريا الشمالية وتحاول حثها على الوفاء بالتصريحات المعلنة في بيونغ يانغ، مع تعزيز طرق التبادل الأخرى بين الكوريتين.