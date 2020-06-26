عمدة سيول يدعو إلى تخفيف العقوبات على كوريا الشمالية

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دعا عمدة سيول "بارك وان سون" إلى تخفيف العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية لمعالجة التوترات الأخيرة بين الكوريتين وتحريك الجهود المتعثرة لإخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية.وفي اجتماع غداء حول قضايا شبه الجزيرة الكورية أمس الخميس، ألقى "بارك" باللوم على المنشقين الذين ينظمون حملات لإرسال منشورات مناهضة لبيونغ يانغ إلى كوريا الشمالية واتهمهم بالتسبب في سياسات بيونغ يانغ المعادية تجاه الجنوب مؤخرًا، ودعا إلى الوقف الفوري لتلك الحملات.كما حث الولايات المتحدة على مواصلة استئناف المحادثات النووية الثنائية مع بيونغ يانغ بنشاط أكبر، قائلًا إنها يمكن أن تساعد في تهدئة النظام الحاكم في الشمال.وقال "بارك" إن نزع السلاح النووي يمكن دفعه من خلال التعبئة المرنة للمساعدات الإنسانية التي يستثنيها نظام العقوبات.ودعا أيضًا إلى "نظرة تطلعية إلى المستقبل" في تخفيف العقوبات عن الشمال ككل.وأشار "بارك" إلى موافقة الأمم المتحدة الأخيرة على الخطة الإنسانية لسيول لتوفير منتجات حجر صحي متعلقة بفيروس كورونا-19 إلى كوريا الشمالية، واقترح بارك إجراء محادثات ثنائية مع سلطات كوريا الشمالية بشأن التعاون المتعلق بالحجر الصحي، وقال إنه على استعداد لزيارة الشمال إن أمكن.