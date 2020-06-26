مون يدعو إلى تدخل الدولة في حالات الاعتداء على الأطفال

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دعا الرئيس "مون جيه إين" المسؤولين الحكوميين الذين يتعاملون مع قضايا الاعتداء على الأطفال إلى التعاطف مع الضحايا.وقال المتحدث باسم الرئاسة "كانغ مين صوك" في مؤتمر صحفي أمس الخميس إن "مون" أصدر هذه التعليمات في أثناء إطلاعه على خطة يقوم بموجبها مسؤولون من الحكومات الإقليمية بزيارة منازل حوالي 25 ألف طفل في جميع أنحاء البلاد، ممن هم عرضة لخطر سوء معاملة الوالدين لهم.وقال الرئيس إن العديد من السياسات ذات الصلة التي تم وضعها حتى الآن باءت بالفشل بسبب السلوك غير الفعال للعاملين الميدانيين. وطلب من المسؤولين عدم تناول قضايا الاعتداء على الأطفال كواجب إداري، بل محاولة معالجتها كما لو كان الضحايا أطفالهم هم.وبحسب المتحدث باسم الرئاسة، فإن الحكومة ستضع مجموعة جديدة من الإجراءات المضادة لإساءة معاملة الأطفال بحلول منتصف يوليو.وتأتي التعليقات الرئاسية بعد سلسلة من حالات العنف المنزلي القاتلة التي توفي فيها أطفال صغار.