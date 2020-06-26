ترامب يزور النصب التذكاري للحرب الكورية في الذكرى السبعين

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زار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" النصب التذكاري لقدامى المحاربين في الحرب الكورية أمس الخميس، بمناسبة الذكرى السبعين لاندلاعها.وشارك الرئيس "ترامب" والسيدة الأولى "ميلانيا ترامب" في وضع أكاليل الزهور في النصب التذكاري في واشنطن ناشيونال مول، حيث وقفا في صمت لمدة دقيقة قبل أن يضعها إكليل الزهور تعبيرًا عن الاحترام.وتحدث الرئيس "ترامب" مع كبار قدامى المحاربين في الحرب الكورية، وسفير كوريا الجنوبية لدى الولايات المتحدة "لي سو هيوك" الذين شاركوا في الحفل أيضًا.كما أرسل "ترامب" رسالة بالفيديو لحفل سيول بمناسبة الذكرى، معربًا عن الامتنان والاحترام لجميع الأشخاص الذين قاتلوا في تلك الحرب للتصدي للشيوعية. وقدم تهنئته لانتصار الجهود المشتركة للولايات المتحدة والقوات المتحالفة الأخرى التي أرسلتها الأمم المتحدة.وقد قاتلت الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية في الحرب التي استمرت ثلاث سنوات لصد غزو كوريا الشمالية بدعم من الصين والاتحاد السوفييتي السابق.وقد ساهم ما مجموعه 22 دولة ضمن قوات الأمم المتحدة في الحرب.