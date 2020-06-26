ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك في كوريا للشهر الثاني على التوالي

Photo : YONHAP News

ارتفعت معنويات المستهلكين في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي في شهر يونيو، على خلفية تدابير التحفيز الحكومية وارتفاع أسعار الأسهم.ووفقًا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، سجل مؤشر ثقة المستهلك المركب 81.8 نقطة، بارتفاع 4.2 نقاط عن الشهر السابق.وتشير القراءة الأقل من 100 نقطة إلى أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.وتعد قراءة الشهر السابق هي الأعلى منذ تسجيل المؤشر 96.9 نقطة في فبراير الماضي.وأرجع البنك المركزي هذا الارتفاع إلى مدفوعات الإغاثة المتعلقة بأزمة فيروس كورونا، وإجراءات البنك لتوسيع السيولة في السوق.ومن ناحية أخرى، سجل المؤشر الفرعي الذي يقيس توقعات المواطنين حول أسعار المساكن 112 نقطة، بارتفاع 16 نقطة عن الشهر السابق.ويمثل هذا أكبر ارتفاع للمؤشر منذ سبتمبر 2018.