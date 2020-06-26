السفير الأمريكي لدى سيول يؤكد أن بلاده مستعدة للحوار مع كوريا الشمالية

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قال السفير الأمريكي لدى كوريا الجنوبية "هاري هاريس" إن الولايات المتحدة "ما زالت منفتحة" على الحوار والتعامل مع كوريا الشمالية، لدفع المفاوضات المتعلقة بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية.وأدلى "هاريس" بهذا التصريح في كلمة رئيسية في ندوة عبر الفيديو استضافها "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" في واشنطن، و"كوريا فاونديشن".وقال السفير الأمريكي إن الولايات المتحدة ما زالت منفتحة لتحقيق الأهداف التي اتفق عليها قادة الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في قمة سنغافوره التاريخية، من خلال الجهود الدبلوماسية.وأضاف أنه تابع الأنشطة الأخيرة في مدينة كيسونغ الحدودية في كوريا الشمالية، وتصريحات بيونغ يانغ.وأكد أن الولايات المتحدة لا تزال في تنسيق وثيق مع كوريا الجنوبية، بشأن الجهود المبذولة لإشراك كوريا الشمالية في الحوار، وتدعم تمامًا جهود سيول بشأن العلاقات بين الكوريتين.وحث كوريا الشمالية على عدم اتخاذ المزيد من الإجراءات العكسية.