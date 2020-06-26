واشنطن تؤيد اللجوء لمنظمة التجارة العالمية لحل النزاع التجاري بين سيول وطوكيو

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قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى أمس الخميس إن الولايات المتحدة تدعم اللجوء إلى منظمة التجارة العالمية لتسوية النزاع التجاري بين كوريا الجنوبية واليابان.وأدلى مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ "ديفيد ستيلويل" بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو بمناسبة الذكرى السبعين على اندلاع الحرب الأهلية الكورية.وقال "ستيلويل" إن هذه العملية ستسمح للجانبين بإجراء مناقشات حول القضية، وأكد أن الولايات المتحدة تؤيد اللجوء إلى هذه الآليات لحل الخلافات.لكنه أضاف أنه يشجع كلا الجانبين على الحفاظ على الحوار، حيث تتطلع الولايات المتحدة إلى حل القضايا الخلافية، أو على الأقل إجراء حوار بشأنها.يأتي هذا التعليق بعد أن قررت سيول مؤخرًا استئناف إجراءات تسوية المنازعات لدى منظمة التجارة العالمية بشأن قيود التصدير التي فرضتها طوكيو.وكانت كوريا الجنوبية قد علَّقت الشكوى العام الماضي، لإتاحة الفرصة للوصول إلى تسوية من خلال المحادثات مع اليابان. لكنها تراجعت عن قرارها مؤخرًا، مشيرة إلى عدم إحراز أي تقدم.