سيول تدعم جهود الحكومة الانتقالية السودانية للديمقراطية والتنمية

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أعربت الحكومة الكورية الجنوبية عن دعمها للجهود التي تبذلها الحكومة الانتقالية السودانية لتحقيق الديمقراطية والتنمية الاقتصادية.وصرحت وزارة الخارجية الكورية اليوم الجمعة بأن نائب وزيرة الخارجية الكورية "لي تيه هو" قد شارك في مؤتمر شركات السودان الذي عقد أمس الخميس عبر الفيديو بالعاصمة الألمانية برلين بمشاركة 40 دولة وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية، وقال فيه إن الحكومة الكورية ستواصل تقديم الدعم والوقوف إلى جانب السودان من خلال تقديم المساعدات المالية والتعاون للتنمية الاقتصادية.وقد نظمت ألمانيا والاتحاد الأوربي والأمم المتحد هذا المؤتمر لدعم جهود الحكومة الانتقالية في السودان لتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي.وقال نائب الوزير الكوري "لي" في المؤتمر إن الحكومة الكورية ستقدم 7.5 مليون دولار للسودان خلال هذا العام لدعم مواجهة تفشى فيروس كورونا في السودان والجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي هناك.