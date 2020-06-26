الدولية افتتاح أول معهد للأمراض المعدية في مدغشقر بدعم من كوريا

افتتح أول معهد وطني للأمراض المعدية في مدغشقر بدعم من كوريا الجنوبية.

وقالت السفارة الكورية لدى مدغشقر أمس الخميس إن المعهد قد تم افتتاحه يوم الثالث والعشرين من شهر يونيو الجاري بفضل أجهزة تشخيص الإصابة بفيروس كورونا والمعدات الأخرى التي وفرتها كوريا الجنوبية لمدغشقر بشكل طارئ لدعم جهود حكومة مدغشقر لمكافحة الفيروس.

وفي كلمة ألقاها في حفل الافتتاح، أعرب رئيس مدغشقر "أندريه راجولينا" عن شكره لما قدمته الحكومة الكورية من مساعدة، وقال إن افتتاح المعهد الوطني للأمراض المعدية يمثل نقطة تحول لتحقيق تقدم في المجال الطبي في مدغشقر.

وطبقا لما ذكرته الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" فإن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إنشاء معهد خاص بالأمراض المعدية في أفريقيا باستخدام معدات تقدمها الحكومة الكورية.

وكانت مدغشقر قد قامت بإجراء 200 تشخيص يوميا للإصابة بفيروس كورونا في معهد "باستور" الذي أنشأته فرنسا خلال فترة استعمارها لتلك الجزيرة الأفريقية التي تقع في المحيط الهندي.

وقد قدمت كوريا الجنوبية دعما عاجلا في شهر أبريل الماضي لافتتاح مختبر لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا في مستشفى جامعة "إنتاناناريفو" عاصمة مدغشقر، وتم تزويد المختبر بـ26 ألف جهاز لتشخيص الإصابة بالفيروس.