انطلاق فعاليات واسعة النطاق للتسوق في كوريا الجنوبية اليوم

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انطلقت اليوم الجمعة في كوريا الجنوبية فعاليات للتسوق واسعة النطاق ضمن الجهود الرامية لإنعاش الاقتصاد الكوري المتأثر من جائحة كورونا.وسوف تستمر الفعاليات، التي تنظمها الحكومة، حتى يوم الثاني عشر من شهر يوليو المقبل بمشاركة المتاجر والمحلات الكبيرة والأسواق الشعبية والشركات الصغيرة بالإضافىة إلى أصحاب مواقع التسوق عبر الإنترنت، وسوف يتم من خلال هذا الحدث بيع المنتجات الغذائية والملابس والأدوات اليومية والإلكترونية المنزلية والسيارات وغيرها من المنتجات العديدة بأسعار منخفضة، وتنظيم فعاليات ثقافية متنوعة في أنحاء مختلفة من البلاد.وتهدف الحكومة من وراء تنظيم فعاليات التسوق إلى تحسين ثقة المستهلكين.وقال البنك المركزي الكوري في تقريره الأخير إن مؤشر ثقة المستهلكين في شهر يوليو بلغ 81.8 نقطة، بزيادة 4.2 نقطة مقارنة بالشهر الماضي.