الشرطة الكورية الجنوبية تصادر أمتعة وسيارة رئيس مجموعة المنشقين

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بدأت وحدة التحقيق الأمني في وكالة شرطة سيول الإقليمية صباح اليوم الجمعة في مصادرة أمتعة وسيارة لـ"بارك سانغ هاك" رئيس مجموعة "مقاتلون من أجل كوريا الشمالية الحرة".وجاءت هذه المصادرة استعدادا لإجراء تحقيقات مع "بارك" حول ما إذا كان يقوم بإرسال منشورات مناهضة لبيونغ يانغ انتهاكا للقوانين ذات الصلة.وستقوم الشرطة بمصادرة مكتب "بارك" ومكتب "كون سيم" للمنشقين الكوريين الشماليين في كوريا الجنوبية الذي يديره "بارك جونغ أو" شقيق رئيس المجموعة "بارك سانغ هاك".الجدير بالذكر أن مجموعة "مقاتلون من أجل كوريا الشمالية الحرة" تلعب دورا رياديا في إرسال منشورات مناهضة لنظام الحاكم في كوريا الشمالية باستحدام بالونات عبر الحدود.وقد أصدرت نائبة رئيس اللجنة المركزية لحزب العمال في كوريا الشمالية "كيم يو جونغ" شقيقة الزعيم "كيم جونغ أون" بيانا يوم الرابع من يونيو الجاري، انتقدت فيه الحكومة الكورية الجنوبية بشان عدم منعها المنشقين من إرسال منشورات إلى كوريا الشمالية.ومن جانبها، أوضحت حكومة سيول موقفها الداعي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد إرسال المنشورات إلى الشمال، وطالبت الشرطة يوم الحادي عشر من يونيو بإجراء تحقيقات مع مجموعة المقاتلين من أجل كوريا الشمالية الحرة بتهمة انتهاك قانون التبادلات والتعاون بين الكوريتين.