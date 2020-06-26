كوريا الجنوبية تقدم 75.5 مليون دولار لمساعدة البلدان النامية على احتواء كورونا

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ستقدم كوريا الجنوبية 75.5 مليون دولار لمساعدة 13 دولة نامية، منها إثيوبيا وميانمار، على مكافحة وباء فيروس كورونا.وقالت وزارة المالية اليوم الجمعة إنه سيتم تقديم 70 مليون دولار من صندوق التعاون الانمائي الاقتصادي لتخصيصها في تعزيز البنية التحتية للصحة العامة والحجر الصحي في إثيوبيا وتزويدها بمجموعة من الأدوات الصحية، بما في ذلك أجهزة تشخيص الإصابة بفيروس كورونا.ووافقت الوزارة على تقديم 5.5 مليون دولار لدعم مشروعات الصحة العامة من خلال صناديق استئمانية من البنك الدولي والبنك الأوربي للإنشاء والتعمير لتخصيصها في مساعدة ميانمار على إنشاء نظام مراقبة انتشار فيروس كورونا وتبادل التجربة الكورية في الحجر الصحي مع الهند وباكستان.كما ستقدم الوزارة مساعدات لبابوا غينيا الجديدة وجزر سليمان والفلبين وجنوب السودان بالإضافة إلى الدول الأفريقية الخمس المطلة على البحر الأبيض المتوسط.