كوريا تسعى لتوسيع التعاون مع الصين واليابان في الشحن البحري

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صرحت مصادر حكومية في كوريا الجنوبية أمس الأحد بأن الحكومة تخطط لتعزيز التعاون مع الصين واليابان في مجال الشحن البحري من أجل التغلب على التحديات التي يسببها وباء كورونا.وقالت وزارة المحيطات والمصائد إن الوزير "مون صونغ هيوك" سيقترح أن تحدد دول شمال شرق آسيا الثلاث مشروعات للتعاون المشترك وتسعى إلى تنفيذها استعدادا لعصر ما بعد كورونا.وسوف يقدم الوزير "مون" هذا الاقتراح عندما يحضر اجتماعا وزاريا ثلاثيا مع نظيريه الصيني والياباني عبر الفيديو حول الخدمات اللوجستية، من المقرر عقده اليوم الاثنين، حيث يخطط الوزير "مون" لأن يطلب من الصين واليابان تعزيز العلاقات بين الدول الثلاث استعدادا لاستخدام التقنيات الذكية التي تشمل تفقد السفن مع تقليل الاتصالات المباشرة، وتعزيز وتطوير تقنيات السفن ذاتية القيادة.وسوف يقترح الوزير الكوري أيضا على نظيريه الصيني والياباني تقديم خصومات على رسوم الموانئ لدعم الشركات المشغلة لعبارات الركاب التي تعاني من تدهور بسبب انتشار فيروس كورونا.