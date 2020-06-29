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المحلية

شكوى من أولياء الأمور ضد روضة أطفال بسبب تسمم غذائي جماعي

Write: 2020-06-29 10:30:14

شكوى من أولياء الأمور ضد روضة أطفال بسبب تسمم غذائي جماعي

Photo : YONHAP News

رفعت مجموعة من أولياء أمور الأطفال في إحدى روضات الأطفال في مدينة "آن سان" بمقاطعة "كيونغ كي"، شكوى بشأن حدوث تسمم غذائي جماعي في تلك الروضة.
ووفقا للشرطة المحلية في "آن سان" أمس الأحد، قدم الآباء شكوى ضد مدير روضة الأطفال بتهمة انتهاك قوانين الصحة الغذائية والإهمال المهني مما أدى إلى حدوث إصابات.
وطلب الآباء من الشرطة التحقيق في أسباب وقوع الحادث وما إذا كانت الروضة قد حاولت تدمير الأدلة من خلال إخفاء بعض الأطعمة المحفوظة.
ويذكر أن أكثر من مائة من الأطفال في تلك الروضة قد ظهرت عليهم أعراض تسمم غذائي بدءا من يوم 12 يونيو.
وقد ظهر على 15 طفلا من بينهم أعراض متلازمة انحلال الدم اليوريمي، والمعروفة أيضا باسم "مرض الهامبرغر".




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