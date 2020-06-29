شكوى من أولياء الأمور ضد روضة أطفال بسبب تسمم غذائي جماعي

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رفعت مجموعة من أولياء أمور الأطفال في إحدى روضات الأطفال في مدينة "آن سان" بمقاطعة "كيونغ كي"، شكوى بشأن حدوث تسمم غذائي جماعي في تلك الروضة.ووفقا للشرطة المحلية في "آن سان" أمس الأحد، قدم الآباء شكوى ضد مدير روضة الأطفال بتهمة انتهاك قوانين الصحة الغذائية والإهمال المهني مما أدى إلى حدوث إصابات.وطلب الآباء من الشرطة التحقيق في أسباب وقوع الحادث وما إذا كانت الروضة قد حاولت تدمير الأدلة من خلال إخفاء بعض الأطعمة المحفوظة.ويذكر أن أكثر من مائة من الأطفال في تلك الروضة قد ظهرت عليهم أعراض تسمم غذائي بدءا من يوم 12 يونيو.وقد ظهر على 15 طفلا من بينهم أعراض متلازمة انحلال الدم اليوريمي، والمعروفة أيضا باسم "مرض الهامبرغر".