الأحزاب السياسية تعقد محادثات نهائية حول تشكيل اللجان البرلمانية

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من المنتظر أن تعقد الأحزاب السياسية الكورية محادثات نهائية اليوم الاثنين في محاولة للتوصل إلى اتفاق حول كيفية تشكيل اللجان البرلمانية في الدورة الجديدة.وفي هذا السياق، سيجتمع زعيم التكتل البرلماني عن الحزب الديمقراطي الحاكم "كيم تيه نيون"، مع نظيره من حزب "المستقبل المتحد" المعارض الرئيسي "جو هو يونغ"، في الساعة العاشرة صباحا، وسوف يترأس المحادثات رئيس البرلمان "باك بيونغ صوك".وكان الجانبان قد عقدا مفاوضات لأكثر من ثلاث ساعات بعد ظهر أمس الأحد، لكنهما فشلا في التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية توزيع مناصب رؤساء اللجان الدائمة الـ18، لكنهما قالا إنهما تمكنا من تقليص الاختلافات بشكل كبير.وبعد مفاوضات الأحد، قال المتحدث باسم البرلمان "هان مين صوك" للصحفيين إن هناك تقدما كبيرا في تضييق الخلافات، وأن رئيس البرلمان سيترأس المفاوضات النهائية اليوم الاثنين.ويخطط "باك" لعقد جلسة برلمانية عامة في الساعة 2 من بعد ظهر اليوم بغض النظر عن نتائج تلك المفاوضات، حيث يتوقع أن يختار رئيس البرلمان رؤساء اللجان خلال تلك الجلسة إذا فشل الحزب الحاكم والحزب المعارض في التوصل إلى اتفاق خلال الاجتماع الصباحي.