الرئاسة الكورية ترفض التعليق على معارضة اليابان لمشاركة كوريا في مجموعة السبع

Photo : YONHAP News

قال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية إنه ليس لديه "موقف" فيما يتعلق بتقارير قالت إن اليابان أبلغت الولايات المتحدة بأنها ستعارض اقتراح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بإضافة كوريا الجنوبية إلى قمة مجموعة الدول السبع المتقدمة.وصرح مسؤول كبير في المكتب الرئاسي الكوري للصحفيين أمس الأحد بأن الرئاسة الكورية ليس لديها موقف بشأن هذه التقارير، مشيرا إلى أنها مجرد تقارير نشرتها وسائل إعلام يابانية، وليست إعلانا رسميا من قبل الحكومة اليابانية.وكانت وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء قد نقلت في وقت سابق من يوم أمس الأحد عن مصادر دبلوماسية في الولايات المتحدة واليابان قولها إن مسؤولا يابانيا كبيرا أبلغ واشنطن رفض طوكيو لفكرة إدراج كوريا ضمن القمة، وذلك بعد أن أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مباشرة هذا الموضوع في أواخر الشهر الماضي. وأضاف التقرير أن الحكومة اليابانية أوضحت موقفها للولايات المتحدة بوجوب الحفاظ على الإطار الحالي لمجموعة السبع، معربة عن مخاوفها من اختلاف كوريا الجنوبية وأعضاء المجموعة في المواقف حول ما يتعلق بقضايا كوريا الشمالية والصين.وكان ترامب قد دعا في أواخر الشهر الماضي إلى توسيع عضوية المجموعة لأنه يعتبرها هيئة قديمة لا تمثل بشكل صحيح "ما يجري في العالم حاليا"، كما خص بالذكر روسيا واستراليا وكوريا الجنوبية والهند كدول يمكن إضافتها للمجموعة.