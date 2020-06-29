توقعات بهطول أمطار موسمية على كوريا اليوم الاثنين

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من المتوقع أن تشهد كوريا الجنوبية هطول أمطار موسمية اليوم الاثنين، تبدأ جنوبا بجزيرة جيجو.وتوقع تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية هطول أمطار اليوم بمعدل يصل إلى 250 ملليمترا في الأجزاء الشرقية من مقاطعة "كانغ وان" وحتى يوم الغد الثلاثاء.كما توقع هطول أمطار تصل إلى 150 ملليمترا في مقاطعة تشونغ تشُنغ وجزيرة جيجو والمناطق الساحلية الجنوبية والشرقية، بمعدل يزيد عن 30 ملليمترا في الساعة.وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع أيضا أن تستقبل المنطقة الوسطى والأجزاء الشمالية من مقاطعتيْ شمال "كيونغ سانغ" وشمال "جولا" حوالي 50 ملليمترا من الأمطار، وأن تشهد المناطق الأخرى ما بين 30 و80 ملليمترا.وسوف يتوقف هطول الأمطار بعد ظهر الغد الثلاثاء.ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في فترة بعد الظهر إلى ما بين 23 و29 درجة مئوية.