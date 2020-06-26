كوريا الجنوبية تتبنى خطة للتباعد الاجتماعي من 3 مستويات

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أعلن المركز الكوري للتدابير المضادة للكوارث أمس الأحد عن خطة لتقسيم نظام التباعد الاجتماعي إلى ثلاث مستويات بناء على شدة تفشي فيروس كورونا.وبناء على ذلك سيكون المستوي الحالي، الذي كان يعرف سابقًا باسم "التباعد في الحياة اليومية، هو المستوى رقم 1، وسيتم تنفيذه عندما يظل عدد حالات الإصابة اليومية بالفيروس أقل من 50 ويمكن إدارته بواسطة النظام الطبي. وتخطط الحكومة لتطبيق تدابير المستوى رقم 2 إذا تجاوزت الإصابات اليومية 50 حالة لمدة 14 يوما متتالية ولكن تظل أقل من 100، أما المستوى رقم 3 فسوف يتم تطبيقه إذا تجاوزت الإصابات اليومية 100.وخلال تطبيق المستوى رقم 2، سيتم حظر جميع الأحداث التي تعقد في أماكن مغلقة ويشارك فيها أكثر من 50 شخصا والأحداث التي تعقد في أماكن مفتوحة ويشارك فيها أكثر من 100 شخص. وتحت المستوى رقم 3، سيتم حظر جميع الاجتماعات التي يشارك فيها أكثر من 10 أشخاص، كما سيتم منع جميع الطلاب من الذهاب إلى المدارس.