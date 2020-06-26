وصول المؤشر الرئيسي المركب للنشاط الاقتصادي الكوري إلى 100 نقطة

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على الرغم من وباء كورونا، بلغ المؤشر الرئيسي المركب للنشاط الاقتصادي في كوريا الجنوبية في شهر مايو الماضي، 100 نقطة لأول مرة منذ شهر يوليو من عام 2018.وطبقا لتقرير صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الاثنين، بلغ المؤشر الرئيسي المركب للنشاط الاقتصادي لكوريا الجنوبية 100 نقطة في مايو، بزيادة 0.2 نقطة مقارنة بالشهر الأسبق.وتعد كوريا الجنوبية الدولة الوحيدة من بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، التي تجاوز مؤشرها الرئيسي المركب للنشاط الاقتصادي 100 نقطة.الجدير بالذكر أن المؤشر الرئيسي المركب للنشاط الاقتصادي يستخدم في التوقعات حول الوضع الاقتصادي لدولة ما بعد فترة تتراوح بين 6 أشهر و9 أشهر.وتشير القراءة الأقل من 100 نقطة للمؤشر إلى وجود توقعات بانتعاش اقتصاد تلك الدولة.وقال التقرير إن المؤشر الخاص بالولايات المتحدة بلغ 94.8 نقطة، بانخفاض 0.9 نقطة مقارنة بالشهر الأسبق، فيما سجلت الصين 96.2 نقطة واليابان و97.6 نقطة.