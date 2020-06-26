توقعات بانكماش الاقتصاد الكوري بنسبة 1.8% في الربع الثاني من العام

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من المتوقع أن يكون الاقتصاد الكوري قد انكمش بنسبة 1.8% في الربع الثاني من هذا العام، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.وأصدرت وكالة "بلومبيرغ" هذه التوقعات أمس الأحد بعد إجراء تحليلات على توقعات 24 بنكا استثماريا كوريا وأجنبيا بشأن النمو الاقتصادي الكوري.وكانت الوكالة قد توقعت في شهر أبريل الماضي أن ينكمش الاقتصاد الكوري بنسبة 0.2% في الربع الثاني من هذا العام.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها كوريا الجنوبية نموا ربع سنوي سلبيا منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008.الجدير بالذكر أن كوريا الجنوبية سجلت نموا سلبيا لـ3 أرباع متتالية منذ الربع الأخير من عام 2008 والذي بلغ فيه معدل النمو الاقتصادي سالب 1.7%، ثم سالب 1.8% في الربع الأول من عام 2009، وسالب 1.2% في الربع الثاني منه.ومع ذلك، كان معدل النمو الاقتصادي لكوريا الجنوبية خلال الربع الثاني من هذا العام أفضل من متوسط معدل النمو الاقتصادي لدول مجموعة العشرين البالغ سالب 18.1%.وأشارت وكالة "بلومبيرغ" إلى أنه من المتوقع أن تحقق الصين نموا بنسبة 2% محتلة بذلك المركز الأول على مستوى العالم، وتليها كوريا الجنوبية في المركز الثاني بسالب 1.8%.