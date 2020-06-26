انتهاء المحادثات بين الأحزاب السياسية حول تشكيل اللجان البرلمانية بالفشل

Photo : YONHAP News

انتهت المحادثات النهائية بين الأحزاب السياسية دون التوصل إلى اتفاق على تشكيل اللجان الدائمة للدورة البرلمانية الجديدة.وعُقدت هذه المحادثات صباح اليوم الاثنين بين زعيم التكتل البرلماني عن الحزب الديمقراطي الحاكم "كيم تيه نيون" ونظيره من حزب المستقبل المتحد المعارض الرئيسي "جو هو يونغ" برئاسة رئيس البرلمان "بارك بيونغ صوك"، لكنها انتهت بعد 30 دقيقة من بدئها دون التوصل إلى أي اتفاق.وقد تبين أن هناك تقدما كبيرا في تضييق الخلافات بين الحزبين الحاكم والمعارض الرئيسي بشأن توزيع مناصب رؤساء اللجان الدائمة الـ18، حيث اتفقا على تولى نائب من الحزب الحاكم منصب رئيس اللجنة الدائمة للشؤون القضائية مقابل إجراء التحقيقات البرلمانية وجلسات الاستماع التي طالب بها الحزب المعارض الرئيسي، لكنهما فشلا في التوصل إلى اتفاق نهائي في محادثات اليوم.وقال المتحدث باسم البرلمان "هان مين صوك" إنه سيتم توزيع جميع مناصب رؤساء اللجان الدائمة الـ18 على الحزب الديقمراطي الحاكم.ورغم فشل الحزبين في التوصل إلى اتفاق، فسوف يتم افتتاح الجلسة العامة للدورة البرلمانية الجديدة بعد ظهر اليوم كما هو مقرر.