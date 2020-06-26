كوريا الشمالية تروج لزعيمها في ذكرى تعيينه ئيسا للجنة شؤون الدولة

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بمناسبة الذكرى الرابعة على تعيين "كيم جونغ أون" رئيسا للجنة شؤون الدولة في كوريا الشمالية، عززت السلطات الكورية الشمالية من جهودها لتعزيز التضامن الداخلي من خلال الترويج له كرمز لحماية نظامها الحاكم.وفي هذا السياق، نشرت صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة بلسان الحزب الحاكم أخبارا ومقالات في صفحاتها الثلاث الأولى لتأليه "كيم"، وتعزيز التضامن الداخلي.وقالت الصحيفة في مقال تحت عنوان" شمسُنا المتلألئة" إن تهديدات الحرب من قبل مجموعات عدائية تستهدف ليس فقط تدمير الاقتصاد الكوري الشمالي، بل وأيضا القضاء على نظام الحكم، من خلال فصل حزب العمال عن الشعب.الجدير بالذكر أن مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية قد قام في اجتماعه الذي عقد يوم التاسع والعشرين من شهر يونيو عام 2016 بإنشاء لجنة لشؤون الدولة لتكون الهيئة الحاكمة الرسمية لنظام "كيم جونغ أون"، وتم تعيين "كيم" رئيسا لتلك اللجنة.وفي العام الماضي قامت كوريا الشمالية بإجراء تعديل على دستورها ليمثل رئيس اللجنة سيادة كوريا الشمالية في الداخل والخارج.