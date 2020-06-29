نواب الحزب الديمقراطي الحاكم ينتخبون 17 لجنة برلمانية دائمة

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حصل نواب الحزب الديمقراطي الحاكم على رئاسة 17 لجنة من مجموعة 18 لجنة برلمانية دائمة، في أول مخالفةٍ للممارسة المعهودة منذ 35 عامًا التي تقضي بتوزيع اللجان البرلمانية وفقًا لنسب المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب.وعقد نواب الحزب الديمقراطي اليوم الاثنين جلسة كاملة النصاب، وصوتوا لمرشحي الحزب في 11 لجنة، باستثناء لجنة الاستخبارات البرلمانية، التي يتطلب تعيين رئيسها موافقة نائب رئيس البرلمان.وبعد انتخاب الحزب الحاكم لرؤساء 6 لجان برلمانية في وقت سابق من الشهر، تبقى ما مجموعه 12 لجنة برلمانية بدون رئيس حتى عملية الانتخاب التي جرت اليوم.ولم يشارك حزب المستقبل المتحد، المعارض الرئيسي، في تلك العملية.ويأتي هذا في الوقت الذي فشل فيه الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة في تضييق الخلافات في وجهات النظر، حيث اختلفت الأحزاب حول رئاسة لجنة التشريع والقضاء، واللجنة الخاصة للميزانية والحسابات.جدير بالذكر أن الحزب الحاكم حصل على الأغلبية الساحقة من المقاعد البرلمانية في انتخابات أبريل العامة، حيث فاز بما مجموعه 176 مقعدًا في البرلمان المكون من 300 مقعد.