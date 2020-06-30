بلاك بينك تتفوق على بي تي إس في جدول سبوتيفاي العالمي

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أصبحت الفرقة البناتية الكورية "بلاك بينك" أول فرقة كورية تحقق رقم 2 على الرسم البياني العالمي لموقع "سبوتيفاي".وقالت وكالة "واي جي" للترفيه الراعية للفرقة المكونة من أربع عضوات، أمس الاثنين، إن أغنية الفرقة الجديدة "هاو يو لايك ذات" قد وصلت إلى علامة بارزة في جدول أفضل 50 أغنية على موقع "سبوتيفاي"، حيث جاءت في المركز رقم 2، أول من أمس الأحد، أي بعد يوم واحد فقط من إصدارها.وكان أفضل مركز حققته فرقة كورية من قبل في هذا الجدول هو المركز الثالث بواسطة فرقة "بي تي إس"، بأغنيتها "بوي ويز لاف"، في العام الماضي.وكانت "بلاك بينك" قد وصلت للمركز الخامس في العام الماضي بأغنيتها "كيل ذيس لاف". ويذكر أن الأغنية الأخيرة للفرقة، وهي ضمن ألبومها الجديد الذي سيصدر في سبتمبر القادم، سجلت أيضا رقما قياسيا على "يوتيوب"، حيث حققت أكثر من 100 مليون مشاهدة يوم الأحد، بعد حوالي 32 ساعة من إصدار الفيديو الموسيقي لها.