انخفاض الناتج الصناعي الكوري بـ1,2% في مايو

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انخفض الإنتاج الصناعي والاستثمارات في كوريا الجنوبية في مايو نتيجة لتفشي فيروس كورونا-19، حيث تسببت الجائحة في الإضرار بالصادرات، لكن الاستهلاك زاد للشهر الثاني على التوالي بفضل مدفوعات الإغاثة الحكومية للشعب من أجل التغلب على تداعيات انتشار الفيروس.وأوضح تقرير نشرته هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الثلاثاء أن الإنتاج الصناعي الإجمالي للبلاد انخفض بنسبة 1,2% في مايو، مقارنة بما كان عليه في أبريل.وعلى وجه الخصوص، انخفض الإنتاج في التعدين والتصنيع بنسبة 6,7% مقارنة بالشهر الأسبق. ومع ذلك، زاد الناتج في صناعة الخدمات بنسبة 2,3% على أساس شهري.وارتفعت مبيعات التجزئة، وهي مؤشر رئيسي لمستويات الاستهلاك، بنسبة 4,6% في مايو مقارنة بالشهر الأسبق، في حين انخفض حجم الاستثمارات في المرافق بنسبة 5,9%.وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر الظروف الاقتصادية الحالية في دورة الأعمال بنسبة 0,8% على أساس شهري في مايو، كما انخفض المؤشر المركب الرائد، الذي يتوقع الأداء الاقتصادي المستقبلي في دورة الأعمال، بنسبة 0,3%.