توقعات بهطول أمطار غزيرة على الأجزاء الشرقية من كانغ وان

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن تهطل أمطار موسمية غزيرة على أجزاء من كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، مع هبوب رياح قوية على المناطق الساحلية.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إنه من المتوقع هطول أكثر من 300 ملليمتر من الأمطار على الأجزاء الشرقية من مقاطعة كانغ وان والمناطق الساحلية في مقاطعة شمال كيونغ سانغ، وأن تكون تلك الأمطار غزيرة بمعدل يزيد عن 80 ملليمترا في الساعة.ومن المتوقع أن تستقبل المنطقة الوسطى، باستثناء الأجزاء الشرقية من مقاطعة كانغ وان، أكثر من 150 ملليمترا من الأمطار.ودعت هيئة الأرصاد الجوية إلى الاستعداد لمنع حدوث فيضانات في الأراضي الساحلية المنخفضة والمزارع.وتوقع التقرير أيضا أن تتوقف الأمطار بعد ظهر اليوم الثلاثاء في معظم أنحاء البلاد، ولكن من المرجح أن تستمر حتى صباح الأربعاء في شرق مقاطعة كانغ وان والمناطق الساحلية من مقاطعة شمال كيونغ سانغ.وبسبب هذه الأمطار، من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة المرتفعة بعد ظهر اليوم بما يتراوح بين درجتين وأربع درجات مئوية مقارنة بيوم أمس، لتصل إلى ما بين 21 و28 درجة مئوية.