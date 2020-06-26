نائب وزير الخارجية الأمريكي يزور كوريا الأسبوع القادم

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كشفت مصادر دبلوماسية عن أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تنسقان لزيارة نائب وزير الخاريجية الأمريكي والممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية "ستيفن بيغون" إلى سيول، الأسبوع القادم.وأوضحت المصادر أنه من المتوقع أن تتم زيارة "بيغون" مطلع الأسبوع القادم مشيرة إلى أن الموعد سيكون قابلا للتغيير حسب تطورات فيروس كورونا، وسوف تستغرق الزيارة يومين أو 3 أيام.وسوف تكون هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها "بيغون" بزيارة لكوريا الجنوبية منذ شهر ديسمبر من العام الماضي، في حالة تنفيذها.كما تبين أن "بيغون" سيقوم بهذه الزيارة باستخدام طائرة عسكرية بسبب فيروس كورونا.وفي أثناء إقامته في سيول، من المتوقع أن يجتمع "بيغون" مع كل من كبير المفوضين النوويين الكوريين الجنوبيين "لي دو هون"، ونائب وزير الخارجية الكوري "تشو سيه هيونغ".وهناك احتمال أيضا بأن يقوم "بيغون" بإجراء اتصالات مع كوريا الشمالية خلال زيارته لكوريا الجنوبية، حيث سبق وأن قال "بيغون" أمس الاثنين إن الباب الدبلوماسي مفتوح أمام بيونغ يانغ.كما يُتوقع أن يبحث "بيغون" مع المسؤولين الكوريين القضايا المتعلقة بتقاسم تكاليف الدفاع بين سيول وواشنطن.