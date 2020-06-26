الرئيس مون يؤكد أن كوريا قادرة على التغلب على القيود التجارية اليابانية

Photo : KBS News

أكد الرئيس الكوري الجنوبي "مون جيه إين" أن فترة العام التي انقضت منذ قيام اليابان بفرض قيود على التصدير لكوريا الجنوبية كانت فرصة لتمكين البلاد من تحقيق اقتصاد قوي لا يمكن لأحد أن يهزه.جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس أمس الاثنين مع مستشاريه ومساعديه .ودعا الرئيس "مون" القطاعين العام والخاص إلى تعزيز التعاون بينهما لتكون كوريا دولة تنافسية قوية على مستوى العالم في صناعات المواد وقطع الغيار والصناعات الحديثة الأخرى.ومن ناحية أخرى، وجه مسؤول رفيع المستوى في مكتب الرئاسة الكورية انتقادات لليابان بسبب معارضتها لدعوة الولايات المتحدة لإضافة كوريا الجنوبية إلى القمة الموسعة لمجموعة الدول الصناعية الكبرى السبع، التي ستقام في الخريف القادم.وقال إنه ليس من المستغرب أن تتمسك اليابان بهذا الموقف المتسق مع عدم اعترافها بأخطائها، مؤكدا على أن المجتمع الدولي يدرك جيدا مستوى تصرفات اليابان، ولن يؤثر هذا الموقف الياباني على توجه الولايات المتحدة.