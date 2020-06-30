ارتفاع مؤشر معنويات الشركات الكورية للشهر الثاني في يونيو

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تحسنت معنويات الشركات في كوريا الجنوبية للشهر الثاني على التوالي في شهر يونيو على خلفية إجراءات التحفيز وإعادة فتح الاقتصاد في الدول الكبرى.ووفقا لتقرير أصدره البنك المركزي الكوري اليوم الثلاثاء، وصل مؤشر مسح الأعمال لجميع الصناعات إلى 56 نقطة في شهر يونيو، بزيادة 3 نقاط مقارنة بما كان عليه في شهر مايو.وقال التقرير إنه بذلك يكون المؤشر قد ارتفع لمدة شهرين متتاليين، لكنه لا يزال أقل من مستوى 58 نقطة الذي كان عليه في شهر مارس من عام 2009 عندما عانت كوريا من الأزمة المالية العالمية.ويذكر أن قراءة المؤشر تحت 100 نقطة تعني أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين.كما ارتفع مؤشر الشركات المصنعة بنقطتين ليصل إلى 51 نقطة في يونيو، وهو أول ارتفاع له منذ خمسة أشهر.وقفز مؤشرمعنويات الأعمال للشركات غير المصنّعة، الذي يشمل المطاعم وشركات البيع بالجملة والتجزئة، بأربع نقاط ليصل إلى 60 نقطة.