منظمة التجارة ترجئ إنشاء لجنة حل النزاع التجاري بين كوريا واليابان للشهر القادم

Photo : YONHAP News

من المنتظر أن تقرر منظمة التجارة العالمية الشهر القادم حول ما إذا كانت ستشكل لجنة خاصة بتسوية المنازعات للنظر في شكوى كوريا الجنوبية ضد قيود التصدير اليابانية.وقد عقدت هيئة تسوية المنازعات بمنظمة التجارة العالمية اجتماعا أمس الاثنين لمناقشة إنشاء اللجنة، لكنها فشلت في ذلك بسبب رفض اليابان.ومن المتوقع أن يتم إنشاء اللجنة في اجتماع الهيئة القادم، حيث تنص لوائح منظمة التجارة العالمية على أنه يجب تشكيلها تلقائيا ما لم يرفضها جميع الأعضاء بالإجماع في الاجتماع الثاني.ومن المقرر أن يعقد الاجتماع القادم لهيئة تسوية المنازعات يوم 29 يوليو.وسوف تتألف اللجنة من ثلاثة أعضاء، وسيتم تحديد الأعضاء من خلال التشاور بين الأطراف المعنية.