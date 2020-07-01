عدد المشتركين في شبكات الجيل الخامس يقترب من 7 ملايين

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اقترب عدد المشتركين في شبكات الجيل الخامس في كوريا الجنوبية من 7 ملايين، بعد مرور أكثر بقليل من عام على إطلاق الخدمة.وأعلنت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمس الثلاثاء أن 6.88 مليون شخص –بزيادة قدرها 537 ألفًا على أساس شهري– قد اشتركوا في خدمة الجيل الخامس حتى نهاية مايو. ويمثل هذا أكبر زيادة شهرية، حيث تجاوز الرقم القياسي المسجل في شهر مارس الماضي.واستحوذت شركة "إس كيه تيليكوم" على 3.11 مليون مشترك إضافي، وتلتها شركة "كوريا تيليكوم" وشركة "إل جي يو بلس" بـ 2.08 مليون مشترك و1.67 مليون مشترك على التوالي.وقد أصبحت كوريا الجنوبية أول دولة في العالم تقوم بتقديم خدمات الجيل الخامس للمستخدمين في أبريل من العام الماضي.