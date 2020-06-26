السياسية كوريا الجنوبية تجري اختبار الأجسام المضادة لفيروس كورونا الجديد

تقوم السلطات الصحية في كوريا الجنوبية بإجراء اختبار للأجسام المضادة لفيروس كورونا الجديد على الصعيد الوطني، لتحديد النسبة المئوية للمواطنين الذين أصيبوا بالعدوى واكتسبوا المناعة ضد المرض.

وقالت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس الثلاثاء إنها تقوم بإجراء اختبارات الأجسام المضادة على نحو 3 آلاف عينة مصلية، بما في ذلك العينات المأخوذة من المرضى المصابين بفيروس كورونا في سيول.

وقال "كوون جون-ووك" –نائب مديرة المراكز الكورية– إنه سيتم إجراء الاختبارات على ألف شخص في ديغو ومقاطعة شمال كيونغ سانغ المحيطة بها، وهما المنطقتان الأكثر تضررًا بتفشي الفيروس، في شهري يوليو وأغسطس.

وبموجب الخطة الحكومية، سيتم جمع عينات الدم من سبعة آلاف شخص من جميع أنحاء البلاد.

وبينما من المتوقع أن تكتمل الاختبارات في ديسمبر تقريبًا، توقع "كوون" أن تكون النتائج مختلفة عن البلدان الأخرى، التي تم الكشف فيها عن معدلات مناعة منخفضة.



