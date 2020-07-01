سيول تؤكد أن هونغ كونغ ينبغي أن تتمتع بدرجة عالية من الحكم الذاتي

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عبرت كوريا الجنوبية عن قلقها من أن قانون الأمن المثير للجدل والمتعلق بهونغ كونغ، الذي أقرته الصين أمس الثلاثاء، قد يؤثر على حريات مواطني هونغ كونغ.وفي مؤتمر صحفي دوري عُقِد أمس الثلاثاء، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية "كيم إن-تشول" على أهمية احتفاظ هونغ كونغ بدرجة عالية من الحكم الذاتي.وقال إن سيول وهونغ كونغ تجمع بينهما التبادلات الشعبية والاقتصادية، وأكد أن سيول تراقب عن كثب التطورات المتعلقة بسن القانون وتبعاته المستقبلية.وقال "كيم" إن كوريا الجنوبية تحترم الإعلان المشترك بين الصين وبريطانيا الصادر عام 1984، وأكد أهمية تمتع هونغ كونغ بالحكم الذاتي، وأن تواصل أمنها وتنميتها بموجب مبدأ «دولة واحدة ونظامان».وأضاف أن سيول تدعم الجهود الدبلوماسية للحفاظ على التعاون بين الولايات المتحدة والصين، موضحًا أن العلاقات المستقرة بين واشنطن وبكين مهمة للسلام والازدهار في شمال شرق آسيا والعالم بأسره.